Кучеров забросил 21-ю шайбу в сезоне в матче против «Колорадо». Он набирает очки в 11 играх подряд

Никита Кучеров забросил 21-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо». Форвард «Тампы» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эвеланш» (4:3 Б) и был признан 2-й звездой.
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