Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Поттера, того который Гарри заменить на Фрика? Нетфликс постарался, не иначе.«Челси» рассматри...
  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...

Кучеров забросил 21-ю шайбу в сезоне в матче против «Колорадо». Он набирает очки в 11 играх подряд

Кучеров забросил 21-ю шайбу в сезоне в матче против «Колорадо». Он набирает очки в 11 играх подряд

Никита Кучеров забросил 21-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо». Форвард «Тампы» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эвеланш» (4:3 Б) и был признан 2-й звездой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх