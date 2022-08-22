В Уссурийске неизвестные повредили припаркованный "Мерседес" и скрылись

Неприятный сюрприз ждал владельца "Мерседеса", оставившего свою машину в одном из дворов Уссурийска. Воскресным утром на элитном автомобиле обнаружили повреждения, оставленные неизвестными, сообщили ИА UssurMedia в Госавтоинспекции Уссурийска.