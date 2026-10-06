Трамп не исключил развёртывания постоянной военной базы США в Литве

Соединённые Штаты рассмотрят возможность развёртывания постоянной военной базы на территории Литвы. Об этом заявил Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Финляндия продаст...
- СТ ‼️🇺🇦🔥Огромный ...
- СТ На Западе: «Космо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым