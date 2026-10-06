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Трамп не исключил развёртывания постоянной военной базы США в Литве

Трамп не исключил развёртывания постоянной военной базы США в Литве

Соединённые Штаты рассмотрят возможность развёртывания постоянной военной базы на территории Литвы. Об этом заявил Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

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