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Omega отметила День Джеймса Бонда выставкой и презентацией новых часов

Omega отметила День Джеймса Бонда выставкой и презентацией новых часов

Швейцарский производитель часов Omega в честь Дня Джеймса Бонда (отмечается 5 октября) представил новую коллекцию часов и открыл музей секретного агента в торговом центре The Americana at Brand в городе Глендейл, штат Калифорния.

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