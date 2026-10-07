Omega отметила День Джеймса Бонда выставкой и презентацией новых часов

Швейцарский производитель часов Omega в честь Дня Джеймса Бонда (отмечается 5 октября) представил новую коллекцию часов и открыл музей секретного агента в торговом центре The Americana at Brand в городе Глендейл, штат Калифорния.
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