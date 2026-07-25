Сорок дней и счёт. Кто оплачивает войну, пришедшую в тыл

За две недели удары по складам маркетплейса вывели из строя десятую часть его логистики, но по-настоящему обнажили не уязвимость тыла, а вопрос, на который ни у кого нет готового ответа: кто и как оплатит войну, пришедшую к сгоревшему складу с детскими тапочками.
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