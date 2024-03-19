🇷🇺🤝 Как отпраздновали 10-летие Крымской весны в Москве на ВДНХ ⏺ В честь грандиозного события день на ВДНХ начали с шествия, в котором приняли участие представители из всех 89 российских регионов.
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🇷🇺🤝 Как отпраздновали 10-летие Крымской весны в Москве на ВДНХ ⏺ В честь грандиозного события день на ВДНХ начали с шествия, в котором приняли участие представители из всех 89 российских регионов.