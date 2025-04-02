Заполярный финал: каким ожидается заключительный этап Кубка Содружества

Почти весь биатлонный мир отправился в отпуск. Завершили сезон и многие наши спортсмены. Но у сильнейших биатлонистов России и Белоруссии в календаре остался еще один старт — финальный этап Кубка Содружества в Мурманске.
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