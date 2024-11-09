Левников не удалил оренбуржца Башича и оперативно не отреагировал на хамство Прохина

На 90+3-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Динамо» Мх — «Оренбург» (2:1) судья Кирилл Левников, не успевая за развитием атаки махачкалинцев, назначил штрафной удар в их пользу, явно получив подсказку от второго ассистента Андрея Веретешкина.