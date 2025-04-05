New Glenn Безоса прорвалась в элитный клуб: первый военный контракт Blue Origin на $2,4 млрд

Космические силы США распределили контракты на сумму $13,7 млрд между тремя компаниями — Blue Origin, SpaceX и United Launch Alliance (ULA) — в рамках программы National Security Space Launch Phase 3 Lane 2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии