Байден поддержал проект бюджета правительства США без помощи Киеву

Американский лидер Джо Байден одобрил принятый Конгрессом проект временного финансирования правительства США сроком на 45 дней, не предусматривающий выделение средств на поддержку Украины, передает пресс-служба Белого дома.
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