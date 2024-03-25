Telegram заблокировали в Испании. Остальным странам приготовиться?

Суд Испании постановил заблокировать Telegram в странеИспанский суд вынес постановление о временной\u000Aприостановке работы популярного приложения для обмена сообщениями Telegram на\u000Aвсей территории Испании.
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