Подмосковная служба помощи при ДТП получила более 140 тысяч обращений с января

Подмосковная служба помощи при ДТП получила более 140 тысяч обращений с начала года. Как рассказали в подмосковном Минтрансе, служба отработала более 70 тысяч ДТП без пострадавших, которе произошли на территории региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии