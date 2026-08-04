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FiNE NEWS

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Украинская сторона заявила о возможной угрозе российского вторжения в Черниговскую область

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Вячеслав Демченко заявил о наличии разведданных, которые, по мнению украинской стороны, свидетельствуют о возможном российском вторжении через Черниговскую область.

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