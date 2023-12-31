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Ротенберг о восстановлении Швеца-Рогового: Делали всё возможное, чтобы он вернулся

Ротенберг отметил важность трудолюбия и дисциплины спортсмена. Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о возвращении хоккеиста Артёма Швеца-Рогового на лёд после продолжительной реабилитации от травмы.

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