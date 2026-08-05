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«Единая Россия» получила первое место в федеральном бюллетене по итогам жеребьевки в ЦИК

«Единая Россия» получила первое место в федеральном бюллетене по итогам жеребьевки в ЦИК

Вся страна знает программу «Единой России», указал Карелин МОСКВА, 5 августа, ФедералПресс. В Центральной избирательной комиссии России состоялась процедура жеребьевки, определившая порядок размещения политических партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной Думы IX созыва.

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