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Наркотики, адские прически и коммунизм: ночная жизнь Белграда 80-х

Наркотики, адские прически и коммунизм: ночная жизнь Белграда 80-х

Нет ничего удивительного в том, что 1980-е годы вспоминаются сербами с особой ностальгией, ведь меньше чем через десятилетие Югославия погрязла в серии ужасных войн, погубивших сотни тысяч жизней и заставивших миллионы людей покинуть свои дома.

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