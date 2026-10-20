Первый железнодорожный круиз по Калининградской области стартует 27 ноября. Компания «РЖД Тур» запустит поезд «Балтийское кольцо», путешествие на котором займет три дня и две ночи.
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