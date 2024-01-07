25 декабря по Юлианскому календарю/7 января по Григорианскому календарю — День Победы в Отечественной войне с двунадесятью языками под предводительством Наполеона.
С Днем Победы!
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25 декабря по Юлианскому календарю/7 января по Григорианскому календарю — День Победы в Отечественной войне с двунадесятью языками под предводительством Наполеона.
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