«Труппа киевского театра ужасов для собственного народа» в замешательстве. Внезапно появилась новая труппа, и зритель стал с интересом посматривать на афиши нового спектакля.
Украинский театр теряет зрителей и выручку. Как Израиль показал холопам кто здесь пан
Комментарии
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Сергей Дроздов
абсолютно верный комментарий!!!
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8 час.
Vh
Valentina hohlova
наверное только для меня стал неожиданностью факт наличия стольких израильских наёмников и желающих воевать с русскими и количества израильских инструкторов на Украине. наши сми понимаю обходили этот вопрос . но всё как всегда вылезло наружу. Нши евреи и страна израиль против России по всем фронтам.
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6 час.
Natalija Osminina
Думаю, не только для Вас, но и для большинства.
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57 мин.
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