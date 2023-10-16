Vh

Valentina hohlova

наверное только для меня стал неожиданностью факт наличия стольких израильских наёмников и желающих воевать с русскими и количества израильских инструкторов на Украине. наши сми понимаю обходили этот вопрос . но всё как всегда вылезло наружу. Нши евреи и страна израиль против России по всем фронтам.