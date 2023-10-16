Салехардский общественник, многодетный отец организовал акцию по благоустройству захоронений в честь Дня отца

Омаргаджи Садыков вместе с группой студентов Ямальского многопрофильного колледжа приводили в порядок захоронения героев СВО, чтобы все могли свободно посещать могилы, сообщает госпаблик городской администрации во ВКонтакте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии