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Свыше десяти домов оказались уничтожены в регионе России из-за обстрела ВСУ

Свыше десяти домов оказались уничтожены в регионе России из-за обстрела ВСУ

Глава Большесолдатского района Зайцев: обстрел ВСУ уничтожил свыше 10 домов В Большесолдатском районе Курской области свыше десяти домов оказались уничтожены из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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