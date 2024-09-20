Свыше десяти домов оказались уничтожены в регионе России из-за обстрела ВСУ

Глава Большесолдатского района Зайцев: обстрел ВСУ уничтожил свыше 10 домов В Большесолдатском районе Курской области свыше десяти домов оказались уничтожены из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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