В Ростовской области полицейские спасли ребенка от стаи агрессивных собак

В ГУ МВД России по Ростовской области поступило благодарственное письмо матери 10-летнего школьника. Женщина выразила глубокую признательность младшему лейтенанту полиции Вячеславу Князькову и капитану полиции Юрию Иванче из отдела МВД России по Белокалитвинскому району за их мужество и профессионализм.
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