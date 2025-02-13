В Ростовской области полицейские спасли ребенка от стаи агрессивных собак

В ГУ МВД России по Ростовской области поступило благодарственное письмо матери 10-летнего школьника. Женщина выразила глубокую признательность младшему лейтенанту полиции Вячеславу Князькову и капитану полиции Юрию Иванче из отдела МВД России по Белокалитвинскому району за их мужество и профессионализм.