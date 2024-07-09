Синоптик Ильин: в Москве ожидается до +32 градусов и кратковременный дождь

До конца этой недели погоду в Москве будет формировать антициклон. На этом фоне в столице ожидается жаркая погода с небольшими осадками, рассказал RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии