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Военное обозрение

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Индия при Д. Трампе может стать для России уникальной точкой выхода из лабиринта прошлых проектов

Индия при Д. Трампе может стать для России уникальной точкой выхода из лабиринта прошлых проектов

Индия для новой администрации США будет безусловным приоритетом. Это для нас дает хорошие шансы уйти от рудиментов старых проектов, но и не стоит забывать, что ошибки на индийском направлении могут стоить очень дорого.

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