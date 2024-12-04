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Маск заявил, что США уже на грани фактического банкротства

Маск заявил, что США уже на грани фактического банкротства

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что США стоят на пороге банкротства. "Америка приближается к фактическому банкротству", — написал он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

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