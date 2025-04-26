Роскошные бренды Chanel и Rolex, два года назад громко заявившие о выходе из российского рынка, официально вернулись через…Сообщение «Уроды ломанулись обратно»: Как Chanel и Rolex вернулись в Россию вопреки санкциям появились сначала на Ежедневные новости.