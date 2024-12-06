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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Gamesradar: издатели стали демонстративно отказываться от Denuvo для бесплатного пи...

Gamesradar: издатели стали демонстративно отказываться от Denuvo для бесплатного пи...

Gamesradar: издатели стали демонстративно отказываться от Denuvo для бесплатного пиара своих игрИздание GamesRadar отмечает, что этой осенью произошло сразу несколько интересных случаев с игровой индустрией и защитой Denuvo: ряд издателей демонстративно объявили о том, что не будут использовать защиту Denuvo в своей предстоящей игре.

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