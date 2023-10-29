Израиль открыл второй из трех водопроводов, ведущих в сектор Газа

Израиль 28 октября открыл второй из трех водопроводов, который ведёт в сектор Газа. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильского координатора правительственной деятельности на территориях Палестины, пишет РИА Новости.
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