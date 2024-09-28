Пока вы расслабляетесь, учителя уже давно топчут футбольную траву

Пока вы расслабляетесь, учителя уже давно топчут футбольную травуРеспубликанский турнир среди учителей на кубок Героя Советского Союза Абдуль Тейфука Амитовича проходит сегодня в посёлке Гвардейское Симферопольского района, сообщает корреспондент телеканала «Миллет».