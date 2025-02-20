Рубль вновь укрепляется

На мировом рынке в среду превалировали осторожные позитивные настроения. Опубликованный вчера протокол заседания ФРС не предоставил инвесторам новых принципиально жестких сигналов, выходившая статистика была близка к прогнозам.
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