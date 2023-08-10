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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Монако» предложил 22 млн евро за Закарию. «Ювентус» хочет 25 млн

«Монако» предложил 22 млн евро за Закарию. «Ювентус» хочет 25 млн

Как сообщает Фабрицио Романо, французский клуб предложил «Ювентусу» 22 миллиона евро с учетом бонусов за трансфер полузащитника.

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