В ФСБ РФ перечислили слова и фразы, которые выдают телефонных мошенников

Мошенники начали звонить россиянам от лица сотрудников органов безопасности и убеждать перевести личные или кредитные деньги на "безопасный счет" или срочно снять средства с карты, чтобы потом передать курьеру "для сохранности".
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