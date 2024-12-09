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Газета.ру

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В ФСБ РФ перечислили слова и фразы, которые выдают телефонных мошенников

В ФСБ РФ перечислили слова и фразы, которые выдают телефонных мошенников

Мошенники начали звонить россиянам от лица сотрудников органов безопасности и убеждать перевести личные или кредитные деньги на "безопасный счет" или срочно снять средства с карты, чтобы потом передать курьеру "для сохранности".

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