Результаты: Вуэльта Испании-2026. Результаты 6 этапа

Алькосебре — Кастельон, 177 км 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates XRG 04:12:40 2 Enric Mas (Esp) Movistar Team — 3 Ramses Debruyne (Bel) Alpecin — Premier Tech 0:00:46 4 Richard Carapaz (Ecu) EF Education-EasyPost 5 Harold Tejada (Col) XDS Astana Team 6 Felix Gall (Aut) Decathlon — CMA CMG 7 Primoz Roglic (Slo).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым