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Мобильные группы РЭБ обеспечили маневрирование горных стрелков на учении в Волгоградской степи

Мобильные группы РЭБ обеспечили маневрирование горных стрелков на учении в Волгоградской степи

Горные стрелки ЮВО из Карачаево-Черкессии отрабатывают в волгоградских степях порядок перехода в наступление в условиях противодействия тактического десанта условного противника.

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