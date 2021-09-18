Мобильные группы РЭБ обеспечили маневрирование горных стрелков на учении в Волгоградской степи

Горные стрелки ЮВО из Карачаево-Черкессии отрабатывают в волгоградских степях порядок перехода в наступление в условиях противодействия тактического десанта условного противника.
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