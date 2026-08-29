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Царьград

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Подростки готовили убийство шестиклассника в Подмосковье неделю

Подростки готовили убийство шестиклассника в Подмосковье неделю

Новые подробности трагедии стали известны от матери погибшего мальчика.В Подмосковье продолжают выяснять обстоятельства убийства 12-летнего шестиклассника, тело которого нашли 27 августа на территории бывшего ПТУ.

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