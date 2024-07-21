НАТО готов передать Украине тяжелые истребители для усиления обороноспособности Ирэн ОрлонскаяВ последнее время паника на Западе в отношении возможного провала контрнаступления Вооруженных Сил Украины, запланированного на конец лета, достигла своего пика.
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