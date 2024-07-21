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НАТО готов передать Украине тяжелые истребители для усиления обороноспособности

НАТО готов передать Украине тяжелые истребители для усиления обороноспособности

НАТО готов передать Украине тяжелые истребители для усиления обороноспособности Ирэн ОрлонскаяВ последнее время паника на Западе в отношении возможного провала контрнаступления Вооруженных Сил Украины, запланированного на конец лета, достигла своего пика.

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