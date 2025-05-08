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Царьград

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Происшествие в японской школе: двое задержаны, четверо учителей ранены

Происшествие в японской школе: двое задержаны, четверо учителей ранены

В японском городе Татикава двое неизвестных проникли в начальную школу, ранив четверых учителей. Преподаватели оперативно задержали нарушителей до прибытия полиции.

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