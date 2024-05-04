Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Москву 9 мая в День победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Москву 8—9 мая и будет участвовать в Параде Победы.О том, что визит Токаевы в Россию планируется на 8-9 мая, в субботу, 4 мая, сообщил посол Казахстана в РФ Даурен Абаев, - передает ТАСС.