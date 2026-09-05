«Страна.ua»: Бизнес на Украине обеспокоен будущими блэкаутами

Украинские предприниматели встревожены неопределенностью будущего из-за простоя черноморских портов и приближающихся блэкаутов.
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