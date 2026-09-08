Spectator: Зеленский заблуждается относительно шансов победить Россию

Украина проигрывает конфликт, Владимир Зеленский пребывает в заблуждении относительно шансов победить Россию на фоне готовности Вашингтона достичь мира на условиях Москвы, а у Европы нет конкретного плана помощи Киеву, пишет британский журнал Spectator.