Stellantis предложит добровольное увольнение примерно половине наемных сотрудников в США

Компания Stellantis, материнская компания Chrysler, намерена предложить примерно половине «белых воротничков» в США добровольное увольнение, чтобы сократить численность персонала и снизить расходы на североамериканские операции автопроизводителя, пишет CNBC.
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