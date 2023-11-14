Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Stellantis предложит добровольное увольнение примерно половине наемных сотрудников в США

Компания Stellantis, материнская компания Chrysler, намерена предложить примерно половине «белых воротничков» в США добровольное увольнение, чтобы сократить численность персонала и снизить расходы на североамериканские операции автопроизводителя, пишет CNBC.

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