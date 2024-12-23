Плющенко о возможных планах Трусовой продолжить карьеру: «Как только определится, она сама их озвучит. Никого не тороплю, никому не навязываю решение»

Об этом тренер высказался, отвечая на вопрос о возможном продолжении карьеры 20-летней фигуристки. Серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова (после свадьбы взявшая фамилию Игнатова) в текущем сезоне участвовала в контрольных прокатах, но затем не соревновалась.