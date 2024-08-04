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Адвокат Кудерко: сбор некоторых грибов может закончиться штрафом или тюрьмой

Адвокат Кудерко: сбор некоторых грибов может закончиться штрафом или тюрьмой

Перед тем, как собирать в лесу грибы, нужно изучить их перечень из Красной книги. Иначе сбор может обернуться штрафом до миллиона рублей или тюремным сроком, предупредила адвокат Елена Кудерко в интервью агентству «Прайм».

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