Перестановки в Stellantis: за что Карлоса Тавареса выпроваживают на пенсию

Группа Stellantis, состоящая из 14 брендов, готовится к значительным изменениям в управлении. Генеральный директор Группы объявил о своем уходе на пенсию в начале 2026 года, что стало ответом на растущую критику в его адрес.
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