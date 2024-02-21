«Сапсаны» не проложат путь в новые города РФ

Стало известно, что скоростные поезда «Сапсаны» не станут ходить по новым направлениям в РФ. Первые скоростные поезда, которые начали курсировать между двумя российскими столицами – фактической и культурной, начали свой путь еще в 2009 году.
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