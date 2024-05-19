Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, победив Фьюри раздельным решением судей

Украинский боксер Александр Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, победив своего соперника Тайсона Фьюри в поединке, который длился 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей.
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