В Китае обнаружили склад iPhone, украденных в различных уголках мира

В Китае обнаружили крупнейший склад украденных iPhone со всего мира. Он находится в башне Feiyang Times в Шэньчжэне, которая стала центральным хабом для сбыта похищенной техники, сообщают журналисты британских СМИ.
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