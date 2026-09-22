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Представлен второй экран для Vivo X500: его можно использовать на расстоянии до 10 м от смартфона

Представлен второй экран для Vivo X500: его можно использовать на расстоянии до 10 м от смартфона

Vivo Camera Screen оснащён 3,92-дюймовым AMOLED-дисплеем и позволяет управлять съёмкой с основной камеры Вместе с серией X500 компания Vivo представила необычный аксессуар Camera Screen, который решает проблему отсутствия второго дисплея на задней панели смартфона.

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