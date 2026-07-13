УП: вместо выборов президента осенью Украина будет готовиться к тяжёлой зиме

Заявление Владимира Зеленского о намерении обновить состав украинского правительства окончательно показало, что осенью никаких выборов президента на Украине не будет, а стране придётся готовиться к тяжёлой зиме, пишет «Украинская правда».
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