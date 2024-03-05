Какая погода будет в Алтайском крае на длинных мартовских выходных?

Днем 8 марта синоптики обещают потепление, а в воскресенье столбики термометров уже по всему краю покажут от 0 до +7°С Зимний характер погоды без существенных осадков сохранится в Алтайском крае ближайшие два рабочих дня.
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